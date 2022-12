Assassin's Creed Valhalla giocabile gratis fino al 19 dicembre, link per il download

E' iniziato il Free Weekend di Assassin's Creed Valhalla, fino al 19 dicembre il gioco Ubisoft è gratis e può essere scaricato e giocato liberamente senza limitazioni fino al termine del periodo indicato.

Potete scaricare gratis la versione completa di Assassin's Creed Valhalla sulle console della famiglia Xbox (Xbox One, Xbox One X, Xbox One S e Xbox Series X/S) su PlayStation 4 e PlayStation 5 e PC Windows tramite Ubisoft Connect su Ubisoft Store, Epic Games Store e Steam.

Assassin's Creed Valhalla download gratis

I server del Free Weekend chiuderanno alle 13:00 (ora italiana) del 19 dicembre, Ubisoft specifica che "una volta terminato il weekend gratuito, i tuoi progressi verranno mantenuti se acquisterai il gioco."

Si tratta di una buona occasione per provare con mano uno dei giochi di Assassin's Creed più amati e venduti degli ultimi anni. Altra novità interessante è l'arrivo della skin Legacy di Ezio Auditore da Firenze, disponibile dal 21 dicembre gratis per tutti i possessori di Assassin's Creed Valhalla. Inoltre è stato annunciato il crossover Assassin's Creed x Destiny, che mescola le atmosfere del gioco Ubisoft con i temi Sci-Fi del gioco Bungie.