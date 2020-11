Assassin's Creed Valhalla: giocatori raddoppiati rispetto a Odyssey al lancio

Assassin's Creed Valhalla è uscito su PS4, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia e arriva oggi su PlayStation 5, il nuovo gioco Ubisoft ha riscosso un buon successo e Yves Guillemot ha voluto commentare i primi risultati.

Assassin's Creed Valhalla ha registrato un numero di giocatori raddoppiato al lancio rispetto a quelli registrati al day one di Assassin's Creed Odyssey, precedente episodio della serie uscito nel 2018. Il trend è positivo anche per quanto riguarda il coinvolgimento e le visualizzazioni su Twitch e YouTube.

Guillemot (co-fondatore e CEO di Ubisoft) si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti ed è contento del fatto che il trend di vendita sia in crescita, in un periodo storico così complicato la compagnia è riuscita a lanciare un gioco di tale portata su non meno di sette piattaforme, risultato ottenuto solo grazie al grande sforzo dei team Ubisoft sparsi in tutto il mondo.

Assassin's Creed Valhalla, secondo Guillemot, ha tutte le carte in regola per essere una delle hit del natale 2020 e uno dei giochi di lancio di maggior successo di Xbox Series X/S e PlayStation 5. Sulle pagine di Everyeye.it trovate la recensione di Assassin's Creed Valhalla.