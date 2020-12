Assassin's Creed Valhalla è il gioco di Natale in UK, Cyberpunk 2077 al terzo posto

La corsa al gioco di Natale nel Regno Unito si conclude con un vincitore: si tratta di Assassin's Creed Valhalla, il gioco più venduto (in formato fisico) nella settimana più importante dell'anno a livello commerciale.

Per la serie (e per Ubisoft) si tratta di un traguardo importante, mai prima d'ora un gioco di Assassin's Creed aveva conquistato il primo posto nella settimana di Natale, rompendo inoltre il duopolio FIFA/Call of Duty che si alternavano ininterrottamente dal 2006 ad oggi (con la sola eccezione di The Elder Scrolls V Skyrim nel 2011).

Top 10 UK Natale 2020

Assassin's Creed Valhalla Call of Duty Black Ops Cold War Cyberpunk 2077 FIFA 21 Animal Crossing New Horizons Spider-Man Miles Morales Mario Kart 8 Deluxe Just Dance 2021 Ring Fit Adventure Super Mario 3D All-Stars

Assassin's Creed Valhalla registra vendite in crescita del 66% grazie agli sconti applicati a ridosso delle feste, Call of Duty Black Ops Cold War occupa la seconda posizione mentre Cyberpunk 2077 scende al terzo posto con vendite fisiche in calo dell'80% rispetto alla settimana di debutto.

Fuori dalla Top 10 troviamo Watch Dogs Legion alla posizione 14, Carnival Games alla 35 con vendite aumentate del 499%, The Last of Us 2 in trentesima posizione e Ghost of Tsushima alla posizione numero 34.