Assassin's Creed Valhalla sarà un gioco Smart Delivery su Xbox Series X

Con l'annuncio ufficiale di Assassin's Creed Valhalla arriva anche l'apertura delle schede per i preordini su Amazon che confermano l'ingresso del kolossal Ubisoft nel sistema Smart Delivery di Xbox Series X.

La descrizione che accompagna la scheda di Amazon.co.uk sulla Gold Edition di AC Valhalla specifica infatti che "Assassin's Creed Valhalla sfrutta la tecnologia Smart Delivery: acquista il titolo una volta e giocalo nelle versioni Xbox One o Xbox Series X per quando sarà disponibile la nuova console".

Grazie al sistema Smart Delivery, infatti, la casa di Redmond promette di distrubuire i contenuti adatti su ciascuna piattaforma in maniera "gratuita" per chi acquista i videogiochi su Xbox One delle software house che decidono di sfruttare questa funzionalità. Gli acquirenti della versione Xbox One di Assassin's Creed Valhalla potranno perciò accedere "gratis" all'edizione nextgen del kolossal Ubisoft su Xbox Series X, si presume sin dal lancio della console di prossima generazione di Microsoft.

Tra i giochi crossgen tra Xbox One e Series X che rientreranno nel sistema Smart Delivery ci sarà anche Cyberpunk 2077. Nell'attesa di conoscere nel dettaglio le modalità di accesso alla funzione Smart Delivery, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra anteprima in esclusiva italiana di Assassin's Creed Valhalla.