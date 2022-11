Assassin's Creed Valhalla: il gioco verrà rimosso molto presto dal catalogo PS Plus

Dopo chiusura dell'epopea di Eivor in Assassin's Creeed Valhalla, si torna a parlare dell'avventura prodotta da Ubisoft Montreal e del suo inserimento all'interno del servizio in abbonamento ideato e rivoluzionato da Sony, PlayStation Plus. Ad oggi, quindi, giungono delle notizie sul futuro di Assassin's Creed Valhalla nel catalogo.

Stando a quanto è possibile evincere dalla pagina del PlayStation Store dedicata all'epopea di Eivor, arrivano delle notizie circa l'uscita di Assassin's Creed Valhalla dal PS Plus. Il titolo è ormai presente nella suddetta libreria ormai da diverso tempo e, proprio per questo, stupisce solo in parte la decisione ultima presa circa il progetto alla cui firma è riportato il nome di Ubisoft. Tuttavia, c'è anche da evidenziare come Assassin's Creed Valhalla sia stato - almeno fino ad oggi - uno dei principali cavalli di battaglia in fase di marketing per la pubblicizzazione del servizio in abbonamento.

Ciò nonostante, Assassin's Creed Valhalla sarà rimosso dal PlayStation Plus a partire dal 20 dicembre 2022. A partire da quella data, dunque, gli utenti con in attivo un abbonamento non potranno più accedere ai contenuti inerenti alla produzione - oltre che alla produzione stessa -, richiedendo quindi di procedere all'acquisto del titolo completo qualora non sia stata portata al termine la propria avventura prima del 20 dicembre.

Tali dichiarazioni fanno direttamente eco all'annuncio della mancanza del New Game Plus in Assassin's Creed Valhalla. Il viaggio del possente vichingo Eivor è ormai giunto al suo culmine, appassionando milioni di giocatori e raggiungendo record di vendite altissimi per l'intera saga. Però, a partire dal prossimo mese, sarà il momento di dire addio anche per gli utenti abbonati al PlayStation Plus intenti a visitare quelle lande che hanno caratterizzato una grande esperienza di gioco, anche se parte dell'utenza punta ormai gli occhi in direzione di Assassin's Creed Mirage, il cui obiettivo è quello di riportare in auge il brand di Assassin's Creed. Mirage, infatti, si prefigge l'obiettivo di creare un prodotto quanto più in linea con le precedenti iterazioni della saga, distaccandosi radicalmente dal percorso intrapreso dalla trilogia composta da Origins, Odyssey e Valhalla, caratterizzata dagli stilemi ludici dell'open world condito in salsa prettamente ruolistica.