Assassin's Creed Valhalla gira in 4K dinamici su Xbox Series X, come su PS5

Nelle scorse settimane abbiamo scoperto che Assassin's Creed Valhalla non gira in 4K nativi su PlayStation 5, dichiarazioni non troppo chiare di Ubisoft avevano fatto intendere che la risoluzione nativa sarebbe invece stata implementata su Xbox Series X, ma in realtà non è così.

A seguito dei primi test effettuati dopo il lancio del gioco è stato confermato che Assassin's Creed Valhalla utilizza una risoluzione dinamica anche su Xbox Series X, compresa tra i 1620p e 2160p, nella maggior parte dei casi tra 1800p e 2160p, stando alle rilevazioni effettuate dal canale YouTube ElAnalistaDeBits.

La notizia è stata confermata da Tom Warren, Senior Editor di The Verge, il quale ha ribadito su Twitter che Assassin's Creed Valhalla non gira in 4K nativi su Xbox Series X, sulla console next-gen di Microsoft Valhalla raggiunge una qualità idealmente paragonabile a quella della versione PC con settaggi High e non Ultra, come si pensava inizialmente. Di fatto quindi Assassin's Creed Valhalla gira in 4K dinamici e 60fps su entrambe le nuove console. Un video permette invece di scoprire come gira Assassin's Creed Valhalla su NVIDIA GeForce RTX 3090.

Assassin's Creed Valhalla è disponibile ora su PC, PS4, PS4 PRO, Xbox One e Xbox One X, Xbox Series X/S, PlayStation 5 e Google Stadia.