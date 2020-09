Assassin's Creed Valhalla girerà in 4K e 60fps su Xbox Series X, è ufficiale

In un anno come il 2020 che ha ospitato una valanga di rinvii, fa quasi strano assistere all'anticipazione di un lancio... eppure è successo! Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed Vlhalla uscirà il 10 novembre, una settimana prima di quanto inizialmente programmato, in modo da accompagnare il debutto di Xbox Series S e X.

L'anticipo riguarda anche altre edizioni dell'action RPG ad ambientazione vichinga, ossia PlayStation 4, PC e Google Stadia. Ancora avvolta nel mistero, invece, la data d'uscita della versione next-gen per PS5. Mentre attendiamo notizie al riguardo, Ubisoft ci ha mandato un comunicato ufficiale confermandoci che Assassin's Creed Valhalla girerà alla risoluzione 4K e a 60 frame al secondo su Xbox Series X, oltre a supportare HDR e Smart Delivery.

Evidentemente le operazioni di ottimizzazione del codice di gioco per la console più potente di Redmond hanno ottenuto i risultati sperati, visto che lo scorso maggio Ubisoft non era stata in grado di confermare i 60 fps su Xbox Series X. Purtroppo, non sono state fornite delucidazioni in merito alla natura della risoluzione 4K: sarà upscalata o nativa? Con tutta probabilità, lo scopriremo il prossimo 10 novembre. Nell'attesa, vi consigliamo di leggere il resoconto della nostra prova di Assassin's Creed Valhalla e dare un'occhiata ai romanzi da Assassin's Creed da leggere per approfondire la lore della saga.