Assassin's Creed Valhalla: grafica da urlo nel video 4K su PC con RTX 3080

Il creatore di contenuti conosciuto come Hodilton ha sfruttato la potenza computazionale del suo PC gaming spinto da una fiammante fiammante RTX 3080 per mostrare l'incredibile livello di dettaglio grafico raggiungibile in Assassin's Creed Valhalla grazie all'architettura Ampere delle ultime schede video NVIDIA.

Pur senza sfoggiare effetti di illuminazione tanto evoluti quanto quelli di Watch Dogs Legion in Ray Tracing, l'ultima epopea ruolistica di Ubisoft riesce comunque a rasentare il fotorealismo grazie alla cura certosina riposta dai designer nelle diverse ambientazioni da visitare in compagnia di Eivor.

Per ottenere i risultati che possiamo ammirare nel video in apertura di articolo, lo youtuber ha attinto alle ingenti risorse garantitegli dalla CPU i9 10850k, da 16 GB di memoria RAM veloce e, appunto, dalla GPU NVIDIA RTX 3080 Founders Edition. Il gameplay trailer di Hodilton alterna scene di esplorazione pura a intense sessioni di combattimento, il tutto alla risoluzione 4K e senza il benché minimo calo di framerate.

Per saperne di più sulle eccezionali potenzialità della nuova scheda video della casa verde, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di NVIDIA RTX 3030 curata da Alessio Ferraiuolo. Se invece siete interessati a cimentarvi nelle sfide offerte dall'ultimo kolossal a mondo aperto di Ubisoft, su queste pagine trovate la nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla a firma di Giuseppe Arace.