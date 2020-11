Assassin's Creed Valhalla: guida alla selezione del personaggio

Assassin’s Creed Valhalla riprende ed amplia parzialmente quanto introdotto per la prima volta nella serie dal capitolo precedente, Odyssey, in materia di selezione del personaggio principale per la vostra avventura.

Anche in questo nuovo capitolo ambientato nel gelido nord e in Inghilterra, infatti, poco dopo l’inizio potrete scegliere arbitrariamente il sesso del protagonista, Eivor, contestualizzata nella scrittura della narrazione attraverso un bug dell’Animus di Layla, l’assassina che agisce nel presente conosciuta fin dai tempi di Assassin’s Creed Origins. Questa scelta in effetti avrà scarsa (se non nessuna) rilevanza ai fini della trama principale, e le differenze tra il protagonista maschile e quella femminile vengono alla luce soprattutto nei rapporti con gli altri personaggi che popolano il mondo di Valhalla, compresi quelli con cui è possibile instaurare delle relazioni amorose.

Le possibilità di scelta a cui vi troverete di fronte quando sarà il momento di decidere il sesso del vostro protagonista, tuttavia, non si limitano alle due canoniche opzioni, ovvero maschio e femmina, ma ve ne sarà una terza, la quale farà si che il vostro Eivor cambi a seconda delle fasi dell’avventura che vi ritroverete a vivere nelle vastissime lande del mondo di Assassin's Creed Valhalla. Come scritto specificamente sotto la relativa opzione, infatti, selezionando questa terza scelta sarà l’Animus a decidere volta per volta il sesso di Eivor, a seconda del flusso di ricordi che sarà più intenso tra i due in quel particolare momento.

