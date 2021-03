Assassin's Creed Valhalla: un hotfix risolve i bug alla progressione di tre quest

A distanza di ben quattro mesi dall'uscita, Assassin's Creed Valhalla presenta ancora molti bug che minano la progressione delle missioni e di alcune attività del mondo di gioco. Gli sviluppatori di Ubisoft, per fortuna, sono continuamente al lavoro per risolvere le falle, e oggi hanno pubblicato un nuovo hotfix.

Quest'oggi la casa francese ha pubblicato un hotfix via server che risolve in via definitiva i problemi alla progressione di tre distinte attività, ossia l'evento "Roccia della Fertilità" (era impossibile interagire con i personaggi non giocanti) e le missioni "The Reeve of Winchester" (non si poteva interagire con Goodwin dopo averlo scortato al sicuro) e "Un'Isola di Anguille" (risultava impossibile interagire con Soma). Nel caso in cui doveste continuare a riscontrare questi problemi, siete invitati ad eseguire questo procedimento:

Create un salvataggio manuale;

Chiudete completamente il gioco, poi avviatelo di nuovo;

Caricate il salvataggio manuale che avete creato;

A questo punto dovreste essere in grado di avanzare nella quest.

Restiamo in attesa di ulteriori patch per i rimanenti problemi che ancora affliggono attività come "A Brother's Keeper", "The Seas of Fate", "The Big Finish", "Pig of Prophecy" e molte altre. Trovate la lista completa dei bug ancora non risolti a questo indirizzo