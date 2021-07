Assassin's Creed Valhalla: il nuovo hotfix risolve un bug del Sigrblot Festival

Il 29 luglio Assassin's Creed Valhalla è entrato in un nuovo capitolo della sua storia aprendo le porte alla Festa di Sigrblot, evento a tempo limitato che ha portato a Ravensthorpe nuove attività, missioni e ricompense.

La Festa di Sigrblot ha introdotto nuove attività ripetibili come "Metallo pesante" (che mette in palio la nuovissima Spada a una mano), "Giochi di guerra" e "A singolar canzone", e una serie di missioni come "Tre grandi porcellini" e "Sforzo Bellico" che vedono i vichinghi prepararsi alla stagione delle razzie che culminerà con lo sbarco in Francia nella nuova espansione "L'Assedio di Parigi", in uscita il 12 agosto.

Il festival è cominciato il 29 luglio, ma non tutto è andato per il verso giusto. Mentre affrontavano le nuove attività, alcuni giocatori hanno riscontrato un problema, il quale è stato subito risolto da Ubisoft con l'Hotfix di Assassin's Creed Valhalla del 30 luglio: con un semplice intervento sui server, gli sviluppatori hanno corretto un bug che provocava l'esaurimento delle provviste straniere durante la missione "Sforzo Bellico", minandone la progressione. Per applicare l'hotfix non bisogna scaricare nessuna patch: basta avviare il gioco mentre è attiva una connessione a internet, nient'altro! Adesso potete tornare alle vostre razzie, la Festa di Sigrblot proseguirà fino al 19 agosto.