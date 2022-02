Assassin's Creed Valhalla: immergetevi nel Ragnarok con 3 tracce musicali in anteprima

Mancano ancora diverse settimane al lancio de L'Alba del Ragnarok, nuova massiva espansione di Assassin's Creed Valhalla, ma Ubisoft si sta impegnando attivamente per farci assaporare in anteprima le atmosfere da fine del mondo che presto potremo vivere in prima persona.

Dopo averci concesso l'opportunità di dare uno sguardo da vicino all'avventura di Havi (leggete la nostra anteprima di Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok) e offerto un approfondimento sul nuovo regno di Svartalfheim, che si preannuncia più grosso di Asgard e Jotunheim, la casa francese ci immerge nelle atmosfere dell'espansione permettendoci di ascoltare in anteprima tre tracce della nuova colonna sonora de L'Alba del Ragnorok.

S'intitolano Svartalfheim, Forsaken e Stranger in a Strange Land, e sono tutte firmate da Stephanie Economou, autrice e violinista di Los Angeles che ha già composto la colonna sonora del secondo DLC di Assassin's Creed Valhalla, L'Assedio di Parigi, oltre che gli accompagnamenti musicali di due episodi del documentario Disney+ Marvel 616 e di serie Netflix come Jupiter's Legacy e The Chair.

Ascolta Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök (Original Game Soundtrack Preview)

In vista del lancio fissato per il Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok è già disponibile al preordine ad un prezzo di, con in regalo l'accesso immediato al Pacchetto del Crepuscolo. L'espansione non è inclusa all'interno del Season Pass.