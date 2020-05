Assassin's Creed Valhalla includerà anche Stonehenge? Parla Ubisoft

Manca ormai pochissimo al reveal del gameplay di Assassin's Creed Valhalla, fissato per la giornata di giovedì 7 maggio, in occasione dello speciale appuntamento con un Inside Xbox dedicato ai giochi in arrivo su Xbox Series X.

Dopo aver svelato quella che sarà l'ambientazione del gioco, tuttavia, la curiosità della community videoludica è alle stelle e molti si chiedono quali celebri luoghi dell Regno Unito sarà possibile visitare all'interno del mondo di gioco. Assassin's Creed Valhalla, lo ricordiamo, si muoverà infatti nell'ambito dell'Inghilterra dell'Era Vichinga, nel cuore del IX secolo d.C.

Tra i luoghi dell'antica Britannia ancor oggi più noti nel mondo figura ovviamente l'iconica Stonehenge, Patrimonio UNESCO situato nel Wiltshire. Tra i complessi storici più visitati e noti al mondo, quest'ultimo ospitò cerimonie rituali e funerarie per oltre 2.000 anni, in un periodo che gli storici stimano come compreso tra 3.700 e 1.600 a.C. Ebbene, il sito sarà ufficialmente presente all'interno della mappa di Assassin's Creed Valhalla e potrà essere raggiunto dai videogiocatori nei panni di Eivor. A confermarlo è Ashraf Ismail, Direttore Creativo del gioco, dalle pagine del proprio account Twitter: rispondendo al quesito di un fan, ha infatti offerto un cinguettio di conferma, che potete visionare in calce a questa news.