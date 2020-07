Assassin's Creed Valhalla incontra Mortal Kombat con le uccisioni ai raggi X

A quanto pare, in Assassin's Creed Valhalla ci sarà un pizzico di Mortal Kombat. Nonostante si tratti di due giochi profondamente diversi - un action RPG da un lato, un picchiaduro dall'altro - gli sviluppatori di Ubisoft sono ugualmente riusciti ad infondere parte dell'anima della serie di Ed Boon nella nuova avventura degli Assassini.

Il primo video gameplay di Assassin's Creed Valhalla, che ha anche rivelato la data d'uscita del gioco, include una scena che non è passata inosservata allo sguardo dei fan più attenti: al minuto 5:25 è possibile vedere Eivor - qui nella sua variante femmina - piombare su un nemico infilzandogli la lama celata nel torace. La violenza dell'atto è stata messa in risalto da una brutale animazione che mostra la lama farsi largo nelle carni del malcapitato frantumandogli le ossa: scene alle quali i giocatori del violentissimo Mortal Kombat sono più che abituati.

Ebbene, a quanto pare non si è trattato di un caso isolato, e neppure di una scenetta confezionata appositamente per il trailer. Interrogato sulla faccenda, il Game Director Benoit Richer ha confermato che queste animazioni si verificheranno regolarmente durante il gameplay, ogni qualvolta verranno attivate dai giocatori. Maggiori dettagli in merito, in ogni caso, verranno rivelati prossimamente.

Cosa ve ne pare di questa novità? Potete riguardare la scena cliccando sul tasto play nel video allegato in cima a questa notizia. Assassin's Creed Valhalla verrà pubblicato il 17 novembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia nelle edizioni Standard, Gold, Ultimate e Collector's. È inoltre previsto il suo arrivo anche sulle console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X, con tanto di upgrade gratis da PS4 e Xbox One.