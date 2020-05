Assassin's Creed Valhalla, l'indizio in The Division 2? Una coincidenza!

Se ci seguite regolarmente, sapete bene che prima che Ubisoft fugasse ogni dubbio con l'annuncio di Assassin's Creed Valhalla, per molti mesi la rete è stata invasa da rumor, indizi e speculazioni d'ogni sorta.

Lo scorso anno, quando Tom Clancy's The Division 2 è arrivato sugli scaffali, i giocatori si sono imbattuti in un intrigante poster per le strade di Washington D.C., che ritraeva un guerriero con un elmetto vichingo e con un oggetto in mano che aveva tutta l'aria di essere una Mela dell'Eden. Sul poster, come se non bastasse, campeggiava pure la scritta Valhalla. I giocatori non c'hanno messo molto a rintracciare in quell'Easter egg un possibile indizio sull'ambientazione norrena del nuovo capitolo di Assassin's Creed.

Adesso, ad annuncio avvenuto, ci verrebbe da dire che ci avevano visto giusto. In realtà non è propriamente così, poiché, come dichiarato dal Narrative Director Darby McDevitt, si è trattata di una pura e semplice coincidenza. Con quel poster gli sviluppatori non avevano alcuna intenzione di fornire un indizio sul nuovo gioco di Assassin's Creed, dal momento che è stato creato per un motivo del tutto differente: "Dato che The Division è stato fatto in Svezia, hanno voluto metterlo lì. Chiunque sia l'artista che l'ha fatto, ha solamente voluto omaggiare la sua cultura nordica. Non ha nulla a che fare con noi". Stando a McDevitt, all'epoca Ubisoft Montreal non aveva neppure scelto il titolo del gioco: "Abbiamo sempre lavorato con un nome in codice, e avevamo molte idee per il titolo. Alla fine ci siamo decisi, ma è stato molto, molto divertente!".

Che coincidenza! Trovate l'immagine del poster in questione in calce a questa notizia. Già che ci siete, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Assassin's Creed Valhalla in esclusiva italiana.