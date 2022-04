Assassin's Creed Valhalla è infinito: Festival di Ostara, Armeria e due Update in arrivo

Con L'Alba del Ragnarok di Assassin's Creed Valhalla ormai disponibile, Ubisoft riguadagna la dimensione free roaming del kolossal GDR originario per indicare le tappe fondamentali della Roadmap di contenuti in arrivo da qui a fine maggio.

La prima sorpresa prevista per gli emuli del vichingo Eivor è rappresentata dal ritorno del Festival di Ostara, la ricorrenza norrena che celebra l'avvento della primavera. La Festa di Ostara, come avvenuto lo scorso anno, avrà come epicentro l'apposita area "celebrativa" di Ravensthorpe, dove sarà possibile trovare delle decorazioni inedite per l'accampamento, nuove missioni per il personaggio (ivi compresa la Caccia all'Uovo) e mini-giochi di Bevute, Combattimenti e Tiro con l'Arco.

Il ritorno del festival primaverile di AC Valhalla coinciderà con la riproposizione delle ricompense esclusive "a tema", come le personalizzazioni degli oggetti e le decorazioni per la propria enclave di vichinghi.

La Roadmap condivisa da Ubisoft cita anche l'arrivo di due importanti Title Update con ulteriori miglioramenti e bilanciamenti al gameplay, come pure il lancio del secondo pacchetto delle Sfide di Maestria per Eivor e, soprattutto, l'aggiunta dell'edificio Armeria. In calce alla notizia trovate l'infografica di Ubisoft con tutte le date dei Title Update e dei contenuti che andranno ad arricchire presto la già enorme offerta ludica di Assassin's Creed Valhalla su PC e console.