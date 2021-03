Assassin's Creed Valhalla, L'Ira dei Druidi: svelata la data di lancio dell'espansione

Ubisoft ha annunciato che la prima espansione di Assassin's Creed Valhalla, intitolata L'Ira dei Druidi, sarà disponibile all'acquisto a partire dal 29 aprile su tutte le piattaforme.

In questo nuovo arco narrativo facente parte dell'ambizioso programma post-lancio di Assassin's Creed Valhalla, i giocatori dovranno recarsi in Irlanda per scoprire i segreti dell'antico e misterioso culto druidico di Danu (una dea primordiale irlandese), smascherando i suoi adepti. Scavando tra i miti e il folklore gaelici dovranno combattere attraverso foreste maledette e nuovi scenari, tra i quali la città di Dublino, mentre guadagneranno influenza alla corte irlandese. L'Ira dei Druidi potrà essere scaricata senza alcun costo aggiuntivo da tutti coloro che hanno acquistato il Season Pass, offerto al prezzo di 39,99 euro e incluso nelle edizioni Gold, Ultimate e Collector's di Assassin's Valhalla. Tutti gli altri, invece, potranno acquistare l'espansione singolarmente al prezzo di 24,99 euro.

Assassin's Creed Valhalla, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Dopo aver pubblicato il nuovo, grande Title Update 1.2 per Assassin's Creed Valhalla, oggi Ubisoft ha anche dato il via al nuovo evento pasquale Festival di Osterra e messo a disposizione gratis il costume di Altair.