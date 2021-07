Assassin's Creed Valhalla, dopo l'Irlanda e Parigi: sorprese in arrivo per i prossimi DLC

Dopo aver accompagnato i giocatori alla scoperta dell'Irlanda di Assassin's Creed: Valhalla, il team di Ubisoft si propone di offrire ad Eivor una serie di nuove destinazioni.

In occasione dell'edizione 2021 dell'E3, la software house francese ha infatti confermato l'intenzione di lavorare all'Action RPG ancora per diverso tempo. Per la prima volta nella storia della serie, un capitolo di Assassin's Creed vedrà il supporto post lancio protrarsi per due anni consecutivi. Dopo L'Ira dei Druidi e l'atteso DLC L'Assedio di Parigi, gli sviluppatori di Ubisoft renderanno disponibili ulteriori espansioni per gli Eivor di tutto il mondo.

Al momento, non sono purtroppo disponibili informazioni precise in merito a quella che sarà la natura dei DLC dell'Anno 2 di Assassin's Creed: Valhalla, ma sembra che questi ultimi siano destinati a sorprendere la community. "Stiamo ampliando il modello live service ad un livello tale da rendere Assassin's Creed: Valhalla il capitolo di maggior successo dell'intera storia della saga. - ha infatti dichiarato il CFO di Ubisoft Frederick Duguet - Stiamo preparando novità inedite ed entusiasmanti e annunci sorprendenti, in vista del secondo anno di contenuti".

Quello del proseguimento del supporto all'avventura norrena non è l'unica grande notizia per la saga videoludica: di recente, il colosso francese ha infatti promesso che Assassin's Creed: Infinity sarà un progetto estremamente ambizioso.