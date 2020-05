Assassin's Creed Valhalla: Jesper Kyd e il compositore di Vikings alla soundtrack

Continuano ad emergere informazioni su Assassin's Creed Valhalla. Dopo aver scoperto che il primo DLC si chiamerà The Legend of Beowulf, apprendiamo anche l'identità degli autori della colonna sonora del gioco.

Stando a quanto indicato sulla pagina del negozio dedicata alla Collector's Edition di Assassin's Creed Valhalla, la soundtrack dell'avventura nordica di Eivar comprenderà dei brani composti da Jesper Kyd, Sarah Schachner ed Einar Selvik.

Se siete dei fan di lunga data, allora il primo nome vi è sicuramente familiare: Jesper Kyd ha realizzato gli accompagnamenti di Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations, oltre a quello del corto animato Embers. L'autore danese, quindi, torna a lavorare sulla saga degli Assassini dopo diversi anni. Sarah Schachner, invece, ha fornito un piccolo contributo a Black Flag, per poi lavorare alle colonne sonore di Assassin's Creed Unity e Origins. Einar Selvik (in arte Kvitrafn), infine, è alla sua prima prova con la saga di Ubisoft, ma ha già all'attivo la colonna sonora della serie televisiva Vikings, che condivide con Valhalla ambientazione, epoca storica e tematiche.

Nell'attesa di ascoltare i loro brani, ricordiamo che l'uscita di Assassin's Creed Valhalla è prevista per la fine del 2020 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia e PC (in esclusiva su Epic Store e Uplay).