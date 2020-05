Assassin's Creed Valhalla, leak per la data di uscita? Spunta un avvistamento!

In attesa di poter scoprire nuovi dettagli su Assassin's Creed Valhalla grazie alla presenza del gioco all'Inside Xbox di giovedì 7 maggio, spunta un'interessante segnalazione legata al titolo.

Direttamente dalle pagine di Reddit, spunta infatti una segnalazione legata alla possibile data di uscita del nuovo capitolo della celebre serie Ubisoft, che vedrà protagonista la storia e cultura dei Vichinghi. Secondo quanto riferito da un utente, attivo sul forum come "Reqqu", il gioco potrebbe uscire in data venerdì 16 ottobre 2020. Il Redditer riferisce di aver avvistato tale dettaglio sul portale di uno "store locale", nella pagine dedicata al preordine di Assassin's Creed Valhalla.



La data è stata rimossa in breve tempo, ma non prima che l'appassionato realizzasse alcuni screenshot. Non volendo tuttavia danneggiare il negozio, l'utente ha preferito non pubblicare le immagini, che sono invece state inviate per una verifica ai moderatori del forum. Questi ultimi hanno confermato la loro esistenza nei commenti al post, che non è stato dunque rimosso. Ovviamente, come segnalato dallo stesso "Reqqu", la data potrebbe comunque risultare essere un semplice placeholder e non rispecchiare l'effettiva data di uscita di Assassin's Creed Valhalla.



In attesa di eventuali annunci ufficiali in tal senso, segnaliamo che la data di pubblicazione del titolo risulta particolarmente interessante: poiché il gioco è atteso anche su PS5 e Xbox Series X, quest'ultima potrebbe infatti offrire indizi sulla commercializzazione delle console next gen.