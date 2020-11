Assassin's Creed Valhalla:un leak mostra il negozio per le microtransazioni

A pochi giorni dal lancio della nuova generazione di console Sony e Microsoft, e quindi dall'uscita di Assassin's Creed Valhalla, un utente del forum di ResetEra che riferisce di essere entrato già in possesso del gioco ha condiviso tutta una serie di immagini tratte dal negozio interno del GDR free roaming di Ubisoft.

Come illustrato dall'utente di ResetEra conosciuto con il nickname di Dex3108, l'ultima opera di Ubisoft incentrata sulle gesta compiute al vichingo Eivor comprenderà anche uno Store interno dove poter acquistare tramite microtransazioni diversi oggetti ingame e customizzazioni estetiche.

Le immagini condivise dal membro del forum di ResetEra mostrano anche i prezzi di diversi pacchetti di contenuti e sottolinea come questi ultimi siano leggermente aumentati rispetto ai capitoli precedenti della serie, ma non sappiamo se i prezzi in questione subiranno o meno delle modifiche prima dell'uscita del titolo. Ad ogni modo, le microtransazioni del negozio interno di AC Valhalla non dovrebbero impattare negativamente sull'esperienza ludica e sulla progressione dell'avventura, proprio in virtù della natura squisitamente estetica degli elementi aggiuntivi in vendita.

La commercializzazione di Assassin's Creed Valhalla è prevista per il 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e Xbox Series X|S, mentre per la versione PS5 bisognerà attendere l'uscita della console nextgen di Sony, fissata per il 19 novembre. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra ultima prova ad Assassin's Creed Valhalla prima della recensione che vi proporremo a ridosso dell'uscita del kolossal ruolistico di Ubisoft.