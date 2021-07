Assassin's Creed Valhalla: un leak svela la data di lancio del DLC L'Assedio di Parigi?

Dopo il viaggio mistico che gli appassionati hanno potuto vivere all'interno del DLC L'ira dei Druidi, Ubisoft si sta preparando al lancio del nuovo DLC di Assassin's Creed Valhalla con cui porterà nuovamente i giocatori in quel di Parigi.

Al momento la compagnia d'Oltralpe non ha ancora annunciato una data di lancio per il contenuto aggiuntivo dell'action-GDR, limitandosi a specificare che il DLC sarebbe arrivato su tutte le piattaforme entro la stagione estiva. Un leak emerso in rete nelle scorse ore potrebbe però aver anticipatamente svelato quando i giocatori potranno immergersi in questa nuova avventura.

Come riportato da un tweet di CriptAssassassINI, lo store Xbox ha per qualche istante riportato una specifica data di uscita per L'Assedio di Parigi, specificando il 5 agosto come giorno designato per il debutto dell'espansione. Un'informazione che è stata velocemente rimossa poco dopo essere stata avvistata. Convenzionalmente, il giovedì non è un giorno della settimana in cui vengono lanciati nuovi giochi, tuttavia questo non vale per i DLC: l'Ira dei Druidi, infatti, era inizialmente previsto per il 29 aprile e poi rinviato al 13 maggio, entrambi dei giovedì.

In ogni caso potrebbe trattarsi di un placeholder del marketplace di Microsoft, e converrà attendere che sia Ubisoft stessa ad aggiornarci circa le tempistiche di lancio de L'Assedio di Parigi. Intanto, il 27 luglio è prevista una nuova patch che introdurrà il Level Scaling dei nemici. Nell'attesa del nuovo DLC, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione de L'Ira dei Druidi.