Assassin's Creed Valhalla: un leak svela il peso del DLC L'Alba del Ragnarok

A distanza di meno di un mese dal debutto de L'Alba del Ragnarok, la prossima grande espansione di Assassin's Creed Valhalla, sono trapelate sui social le dimensioni dell'aggiornamento in versione PlayStation 5.

A far trapelare queste informazioni è ovviamente lui, il sempreverde profilo Twitter PlayStation Game Size. Le ultime ricerche condotte dall'utente sui database Sony hanno infatti condotto alla scoperta del peso dell'update in arrivo per il gioco Ubisoft: stando alle dichiarazioni dell'ultimo post del profilo social, l'aggiornamento avrà un peso di circa 15 GB su PlayStation 5 ed è probabile che tutte le altre piattaforme riceveranno una patch dalle dimensioni paragonabili a quella per la console di ultima generazione. Per quello che riguarda invece la data d'uscita, dovremo attendere il prossimo 10 marzo 2022 per poter giocare l'espansione interamente basata sulla mitologia norrena. A tal proposito, i giocatori che preordineranno il DLC potranno ricevere immediatamente una cavalcatura ed una skin.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulle nuove avventure aggiuntive, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tre tracce musicali de L'Alba del Ragnarok in anteprima. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla nostra anteprima di Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok.