Assassin's Creed Valhalla: un leak svela le skin Marvel e Star Wars, c'è anche Iron Man

A distanza di pochissimo tempo dall'arrivo de La Saga Dimenticata in Assassin's Creed Valhalla, i dataminer potrebbero aver già scoperto quale sarà la prossima importante novità del gioco Ubisoft.

Pedder, un utente che già in passato si è rivelato affidabile per le sue scoperte nel codice del gioco, ha analizzato tutti i nuovi file di Assassin's Creed Valhalla scoprendo quella che è probabilmente una collaborazione con Disney. Sembrerebbe infatti che siano in arrivo skin a tema Star Wars e Marvel, complete di cavalcature, armature e armi. Nello specifico, tra i file scoperti dal dataminer troviamo una skin di Iron Man con tanto di abilità che permette di sparare un raggio dal petto e una che somiglia alla corazza degli Stormtrooper di Guerre Stellari. Tra i contenuti vi è anche una cavalcatura che potrebbe avere a che fare con Horizon Forbidden West, sebbene lo stile sia molto simile alla skin dell'Assaltatore e potrebbe far parte del medesimo set.

Prima di lasciarvi al filmato con tutte le scoperte di Pedder, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete già dare uno sguardo alla recensione de La Saga Dimenticata di Assassin's Creed Valhalla, ovvero il DLC completamente gratuito che introduce una modalità roguelike nel gioco Ubisoft.