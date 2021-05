Assassin's Creed Valhalla: la Limited Edition a prezzo scontato su Amazon

Assassin's Creed Valhalla, il dodicesimo capitolo della saga di Assassin's Creed, uscito il 10 novembre 2020, sequel di Assassin's Creed Odyssey, è in offerta su Amazon per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.

Il gioco è acquistabile in versione Limited Edition (in vendita esclusiva solamente su Amazon) a soli 44.99 euro (invece di un prezzo di listino di 69,99 euro), con inclusi i seguenti contenuti digitali: il pacchetto insediamento del Berserker, il lupo destriero Hati, un set di rune. La Limited Edition è in vendita su Amazon allo stesso prezzo dell'edizione standard, priva dei contenuti digitali sopracitati. Di seguito i link alle offerte:

Il titolo ha recentemente ricevuto la sua prima espansione, L'Ira dei Druidi, che aggiunge circa 20 ore alla già ricca durata del gioco ed un corposo aggiornamento, che ha notevolemente migliorato l'esperienza di gioco, aggiunto diverse opzioni e corretto numerosi errori di progressione relativi alle quest e delle attività principali e secondarie.



