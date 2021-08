Assassin's Creed Valhalla: Limited Edition in sconto a meno di 40 euro su Amazon

Assassin's Creed Valhalla è in offerta su Amazon.it in versione Limited Edition esclusiva per il celebre rivenditore online. Il gioco Ubisoft raggiunge (quasi) il suo minimo storico ed è in vendita a meno di 40 euro.

Assassin's Creed Valhalla Limited Edition costa 37.99 euro in versione per PlayStation 4, acquistando questa edizione otterrete anche l'upgrade gratis alla versione next-gen per PS5 e potrete utilizzare il gioco su entrambe le piattaforme nella miglior edizione disponibile per la vostra console. La Limited Edition (non in vendita presso altri rivenditori) include in aggiunta al gioco completo una serie di bonus digitali tra cui il Pacchetto Insediamento del Berserker, il Lupo Destriero Hati e un Set di Rune.

Una buona occasione per comprare l'ultimo episodio di Assassin's Creed a prezzo scontato, poco meno di 40 euro per la Limited Edition (esclusiva Amazon.it) che include il gioco e vari contenuti bonus in-game. Assassin's Creed Valhalla è stato pubblicato lo scorso autunno su tutte le piattaforme riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica, l'ultimo DLC l'Assedio di Parigi è disponibile dal 12 agosto e nuovi contenuti aggiuntivi arriveranno nei prossimi mesi, con Ubisoft che ha confermato la volontà di continuare a supportare questo fortunato gioco della saga degli assassini.