Assassin's Creed Valhalla: il livello esperienza non avrà un ruolo centrale nel gameplay

Sono trascorse solo poche ore dal debutto del primo trailer in CG di Assassin's Creed Valhalla e in rete stanno già emergendo i primi dettagli sul gameplay del nuovo episodio della serie a base di vichinghi.

Al centro delle nuove indiscrezioni è il particolare sistema di crescita del protagonista, il quale vi ricordiamo potrà essere uomo o donna senza che tale scelta abbia un impatto sul comparto narrativo. Stando alle parole di Ashraf Ismail, il creative director, a differenza di quanto visto in Odyssey e Origins qui il livello esperienza ricoprirà un ruolo minore nell'economia di gioco. Accumulare punti esperienza e salire di livello sarà sì importante per poter utilizzare equipaggiamento avanzato, ma per quello che riguarda la forza del personaggio non noterete alcuna differenza.

Ecco di seguito le parole dello sviluppatore:

"Questa scelta fa parte della nostra visione rinnovata sulla componente ruolistica e sulla progressione. Direi che tutto ruoterà meno attorno ai livelli e sarà tutto concentrato sulla sensazione di potere. In base alle abilità sbloccate si potrà aumentare la propria potenza: è questo il nostro nuovo modo di vedere la crescita del personaggio. Il focus è sulle capacità del protagonista e delle cose di cui è capace."

Sembra quindi che le statistiche del personaggio dipendano dalle abilità che si andranno sbloccando nel corso dell'avventura ed è stata confermata la presenza di un complesso albero delle abilità con diversi rami in stile Odyssey/Origins. Ciò che è ancora un mistero è il modo attraverso il quale acquisiremo i punti da spendere in tale albero.

Sebbene la componente stealth sia una delle parti del gioco ancora da svelare, è molto probabile che questo cambiamento sia stato preso dai team di sviluppo proprio per rendere più credibile il gioco per gli utenti che preferiscono agire furtivamente. Uno degli aspetti maggiormente criticati degli ultimi due episodi è stato infatti l'impossibilità di eliminare furtivamente gli avversari di livello troppo alto, a prescindere dalla loro stazza e dall'armatura indossata.

In attesa che il gameplay di Assassin's Creed Valhalla venga svelato al prossimo Inside Xbox, vi ricordiamo che il gioco arriverà entro fine anno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia e PC (solo su Epic Games Store e Uplay).