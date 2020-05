Assassin's Creed Valhalla, la mappa del mondo: dimensioni, Paesi e mondi segreti

Contestualmente all'annuncio del nuovo capitolo di Assassin's Creed, il team di Ubisoft ha rilasciato diverse interessanti dichiarazioni, che hanno consentito di definire progressivamente n quadro più chiaro di cosa aspettarsi dal titolo.

Tra coloro che hanno condiviso interessanti dichiarazioni, troviamo Julien Laferrière, tra i Producer di Assassin's Creed Valhalla. Nel corso di un'interessante video intervista pubblicata sul Canale YouTube di Julien Chièze, quest'ultimo ha discusso di molti aspetti del gioco, tra i quali figura anche la struttura del mondo di gioco.

Interrogato in merito a quelle che saranno le dimensioni dell'universo di Assassin's Creed Valhalla, Leferrière ha replicato che probabilmente quest'ultimo sarà "un po' più grande rispetto a quello di Assassin's Creed Odyssey". Allo stato attuale dello sviluppo, tuttavia, i numeri definitivi non sono ancora disponibili. Elemento interessante, il Producer ha confermato che i giocatori potranno esplorare l'attuale Inghilterra, ma anche una porzione della Norvegia, che, lo ricordiamo, è la madrepatria del protagonista Eivor. A tutto ciò, afferma Laferrière, si aggiungono "dei mondi segreti di cui non posso ancora parlare, che contribuiscono alla misura della portata del gioco". Assassin's Creed Valhalla, conclude il Producer, sarà in ogni caso un gioco molto ambizioso, che punta ad offrire al pubblico molte ore di intrattenimento.



Il team di sviluppo ha promesso che gli appassionati avranno modo di visionare molto gameplay di Assassin's Creed Valhalla, ma solo al momento opportuno.