Assassin's Creed Valhalla e la meccanica degli insediamenti: il fascino del ritorno

In occasione del reveal della nuova incarnazione della saga Ubisoft, la Redazione di Everyeye ha avuto modo di parlarvi di molti aspetti della storia e del gameplay di Assassin's Creed Valhalla.

Tra le meccaniche che saranno presenti nel titolo ne figura una legata a dei "Settlement", che potremmo tradurre con "Insediamenti". Sul tema non sono stati ad ora offerti moltissimi dettagli, ma il Lead Producer del gioco, Julien Laferrière, ha voluto evidenziarne il possibile impatto nel corso di una recente intervista. Secondo quanto riferito, il giocatore avrà modo di veder crescere e prosperare il villaggio vichingo in cui risiedono i propri compagni di clan. Ne conseguirà dunque un ruolo di rilievo nel processo decisionale del protagonista, con le azioni di quest'ultimo che avranno un diretto impatto su di esso.



"Anziché esplorare un territorio, poi spostarsi verso un altro e non avere né opportunità né motivazioni reali per tornare indietro, l'insediamento cambierà la struttura. - ha dichiarato Laferrière - Quindi andrete all'avventura e poi sarete incoraggiati a fare ritorno al vostro insediamento. Questo cambia il modo in cui giochiamo il gioco che stiamo facendo, o almeno, questa è la scommessa che stiamo facendo". Siete curiosi di saperne di più su questa meccanica?

Nel frattempo, ai giocatori che non vedono l'ora di brandire l'ascia nei panni del/della protagonista Eivor ricordiamo che novità arriveranno a breve: il primo gameplay trailer di Assassin's Creed Valhalla sarà mostrato all'Inside Xbox in programma per il prossimo giovedì 7 maggio. Un appuntamento che, promette Microsoft, rappresenterà una finestra sui giochi in arrivo su Xbox Series X.