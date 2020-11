Assassin's Creed Valhalla: il miglior lancio nella storia del franchise, Ubisoft conferma

Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed Valhalla ha battuto ogni record, vendendo più copie nella prima settimana di qualsiasi altro titolo legato al franchise. Quello di Valhalla è insomma il miglior lancio nella storia degli Assassini.

Come dichiarato da Julien Laferriere, producer del gioco, "siamo veramente contenti della risposta entusiasta dei giocatori e vogliamo ringraziare i fan per il loro incredibile supporto. Realizzare questo gioco nel mezzo di una pandemia globale è stato un vero tour de force per i nostri team ed è fantastico vedere giocatori che si divertono così tanto. Il lancio è solo l'inizio e abbiamo solidi piani per i contenuti di Assassin's Creed Valhalla che manterranno i giocatori immersi nella loro epica saga vichinga per molto tempo a venire".

Ubisoft ha poi pubblicato una serie di dati che dimostrano il successo di Eivor: "i giocatori sono già ben avviati nelle avventure di Assassin's Creed Valhalla, percorrendo oltre 4 milioni di kilometri, costruendo i propri insediamenti (oltre 55 milioni di edifici sbloccati dal lancio) e immergendosi completamente nella cultura norvegese e sassone attraverso i dadi di Orlog (oltre 3,5 milioni di partite vinte) o addirittura godendosi le gare di bevute (oltre 1,8 milioni di sfide vinte dal lancio)".

Insomma Assassin's Creed Valhalla ha pienamente raggiunto le aspettative di Ubisoft. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla.