Assassin's Creed Valhalla: tra i mini giochi anche delle 'battaglie rap' tra vichinghi

Sono sempre più numerosi i dettagli sul nuovo e attesissimo Assassin's Creed Valhalla, il cui reveal ufficiale è avvenuto solo poche ore fa. Le ultime informazioni diffuse sul gioco riguardano uno dei mini-giochi disponibili negli insediamenti vichinghi.

Com'è possibile leggere sul sito ufficiale del gioco, viene citata la possibilità di cimentarsi in battaglie rap tra omoni barbuti:

"Prendi parte ad attività come gare di caccia e di bevute, oppure scopri la tradizionale arte norrena della canzonatura: una 'battaglia rap vichinga' in cui potrai ridurre alle lacrime i tuoi avversari."

Purtroppo non sappiamo nel dettaglio come funzionerà questo particolare mini-gioco, ma ad occhio e croce potrebbe trattarsi di una delle caratteristiche più bizzarre dell'avventura. Dal messaggio presente sul portale ufficiale del titolo emerge anche la presenza di attività secondarie più seriose come le battute di caccia, attraverso le quali potremo probabilmente provare a combattere con belve sempre più feroci come già visto in AC Odyssey, magari ricavandone materiali necessari al crafting di equipaggiamento raro.

In attesa di ulteriori informazioni, vi ricordiamo che sono state pubblicate anche delle interessanti informazioni sul sistema di crescita del personaggio in Assassin's Creed Valhalla. Avete già letto i nuovi dettagli sul protagonista di AC Valhalla?