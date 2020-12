Assassin's Creed Valhalla: una mod per modificare completamente l'aspetto di Eivor

Pur vero che l'action-RPG di Ubisoft già ci concede degli strumenti per caratterizzare a nostro piacimento l'aspetto estetico di Eivor in Assassin's Creed Valhalla, siamo certi che tanti sarebbero i giocatori che modificherebbero volentieri il proprio alter ego in maniera ancor più approfondita.

Il desiderio di questi utenti è stato esaudito dall'arrivo di una nuova mod, disponibile esclusivamente per la versione PC del gioco, volta a fornire una serie di opzioni aggiuntive per conferire al nostro Eivor le fattezze che più ci aggradano. Semplicemente chiamata Eivor Customizer, la mod vanta al suo interno tutta una nuova serie di tagli e colori di capelli, stili di barba ed altre modifiche applicabili al corpo del/della protagonista. Sarà persino possibile cambiare leggermente la carnagione e le proporzioni del fisico dell'assassino/a. In calce alla notizia, potete dare uno sguardo agli screenshot che racchiudono soltanto alcuni dei modelli inediti a cui è possibile dar vita grazie a questa mod, che non fa altro che recuperare asset estetici di vari NPC del gioco e renderli disponibili anche per Eivor.

Se interessati a provare il tutto con mano, vi rimandiamo a questo link, presso cui potrete scaricare la mod ed installarla seguendo le indicazioni che vi sono segnalate. Vi raccomandiamo inoltre di effettuare un backup dei vostri salvataggi in-game prima di provare la mod, onde evitare che eventuali file di salvataggio corrotti possano compromettere la vostra avventura nel mondo di Valhalla.

Assassin's Creed Valhallah è disponibile ora su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Google Stadia. Il titolo targato Ubisoft ha registrato vendite straripanti in UK, riuscendo persino a superare le performance di Cyberpunk 2077 (anch'esso di recente confermato un successo commerciale clamoroso).