Assassin's Creed Valhalla: la modalità Sfida di Maestria arriva domani con la nuova patch

Ubisoft ha da poco annunciato che un nuovo corposo aggiornamento per Assassin's Creed Valhalla sarà distribuito nel corso della giornata di domani. La patch 1.2.2 andrà ad introdurre la nuova modalità gratuita Sfida di Maestria annunciata nel corso dell'Ubisoft Forward.

Con l'aggiunta di questa nuova modalità, i giocatori potranno accettare nuove sfide e affinare le proprie tecniche di combattimento, a prescindere dalla tipologia di guerriero che si preferisce incarnare. Come leggiamo dal changelog dell'aggiornamento, infatti, la Mastery Challenge introdurrà prove rigiocabili per mettersi alla prova in modalità Melee, Range e Stealth. I giocatori sbloccheranno nuove ricompense uniche man mano che perfezioneranno le proprie abilità, tra cui armi, tatuaggi, decorazioni e altro ancora.



Dal punto di vista tecnico, la patch va inoltre a correggere una serie di bug e migliora la stabilità generale dell'action-RPG su tutte le piattaforme di riferimento. L'update pesa circa 14GB e dovrebbe risultare scaricabile in Italia a partire dalle ore 14:00 di domani, martedì 15 giugno.

Ubisoft continua dunque a supportare in maniera attiva il suo acclamato titolo, che a differenza dei predecessori riceverà nuove espansioni anche durante il suo secondo anno di vita. Nel corso dell'Ubisoft Forward, Ubisoft ha intanto mostrato un primo assaggio del DLC L'Assedio di Parigi.