Assassin's Creed Valhalla: mostra di Digital Art AC15 e bonus gratis con l'Update 1.6.1

In coincidenza della approdo su PC e console dell'atteso Update 1.6.1 di AC Valhalla con le nuove Tombe dei Caduti, Ubisoft lancia anche una splendida mostra di Digital Art che ripercorre la storia di Assassin's Creed.

Partiamo allora dall'ultimo aggiornamento gratuito di Assassin's Creed Valhalla, un update che introduce la seconda e ultima parte delle Tombe dei Caduti e la Forgiatura delle Rune. Ma non solo. In occasione dei 15 anni della serie, sono disponibili anche delle ricompense speciali gratuite rappresentate dal Pack villaggio e dal set di tatuaggi a tema AC15.

Ulteriori bonus gratuiti verranno resi disponibili a ottobre con il Festival di Oskoreia ed entro fine anno con l'espansione The Last Chapter di Assassin's Creed Valhalla. Quanto alla mostra di Digital Art, l'iniziativa lanciata da Ubisoft per festeggiare il quindicesimo anniversario della serie coinvolge artisti di tutto il mondo, ciascuno dei quali ha voluto condividere con il resto dei fan la loro visione sulle ambientazioni e i protagonisti più iconici del franchise di Assassin's Creed.

Potete ammirare tutte le opere accedendo all'apposita sezione sulla mostra in Digital Art del sito celebrativo per i 15 anni di Assassin's Creed, qualora foste interessati trovate il link in calce alla notizia. Tra le opere in mostra troviamo anche l'incredibile reinterpretazione di Ezio Auditore a cura di Marcello Barenghi.