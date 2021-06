Assassin's Creed Valhalla: mostrato L'Assedio di Parigi, nuovo Discovery Tour a fine anno

Il palcoscenico digitale dell'Ubisoft Forward è stato l'occasione per ricevere tantissimi aggiornamenti sui prossimi contenuti di Assassin's Creed Valhalla. Tra questi è stata mostrata in azione la prossima espansione delle avventure di Eivor, intitolata L'Assedio di Parigi.

Il DLC sarà incentrato sulla più importante e significativa battaglia dell'era dei vichinghi, portandoci ad esplorare scenari completamente inediti all'interno del gioco, con l'aggiunta anche di nuove armi, equipaggiamenti e nemici da affrontare. L'Assedio di Parigi sarà disponibili nel corso di quest'estate, sebbene al momento non sia stata fornita una data più precisa sul debutto dell'espansione. Di seguito potete nel frattempo leggere la recensione di Assassin's Creed Valhalla L'Ira dei Druidi, il grosso DLC precedente uscito a maggio 2021: riuscirà L'Assedio di Parigi a rivelarsi qualitativamente superiore?

In aggiunta, Ubisoft conferma l'arrivo di un Anno 2 nel prossimo futuro per il gioco, con nuovi contenuti relativi ad Odino e diversi altre novità aggiuntive che verranno incluse gratuitamente nel corso del tempo (tra cui le spade a una mano singola molto richieste dalla community). Ricordiamo a tal proposito che Assassin's Creed Valhalla ha ricevuto la modalità gratis Sfida di maestria, in attesa di vedere quali altri sorprese hanno in serbo gli sviluppatori per i fan della serie.

Infine, il colosso francese conferma che a fine anno ci sarà un nuovo Discovery Tour questa volta tutto incentrato sull'epoca dei vichinghi, accessibile gratuitamente a tutti coloro che possiedono una copia di Valhalla. Maggiori informazioni verranno diffuse non appena si avvicinerà il grande evento che ci consentirà di sperimentare in prima persona una vita da vichingo.