Assassin's Creed Valhalla nasconde un Easter egg di Harry Potter

Quella di Assassin's Creed Valhalla è un'avventura sterminata, ambientata in un'open world estremamente vasto che riserva un mucchio di sorprese. Girovagando ci siamo persino imbattuti in un Easter egg dedicato ad Harry Potter!

Nella zona occidentale della città di Lunden c'è una casupola sorvegliata da un serpente... e già questo dettaglio dovrebbe bastare per farvi scattare qualcosa nella mente. Una volta ucciso e recuperato la chiave della porta d'ingresso (si trova poco più a nord sulla balconata di un altro edificio, utilizzate la vista di Odino per ottenere aiuto), potrete finalmente entrare nell'abitazione e scoprire al suo interno un tavolo con alcuni oggetti molto particolari e una "strana lista", che include:

Diario Anello Medaglione Coppa Diadema Serpente ???

Se siete dei fan di Harry Potter allora avete sicuramente già capito di cosa stiamo parlando: è la lista degli Horcrux, oggetti che celano al loro interno un frammento dell'anima di Voldemort e che ricoprono un ruolo centrale nella storia della saga di Harry Potter. Nella casetta ci sono anche quattro stendardi: uno rosso per Grifondoro, uno verde per Serpeverde, uno giallo per Tassofrasso e uno blu per Corvonero.

Qualcuno tra voi lo aveva già trovato? Ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla è uscito su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia, facendo registrare il miglior lancio della storia del franchise Assassin's Creed.