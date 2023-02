Assassin's Creed Valhalla non cede: coinvolgimento di giocatori record per la serie

Nell'anno del XV anniversario della serie Assassin's Creed, i vertici di Ubisoft festeggiano il raggiungimento di un nuovo record per la saga degli Assassini.

Nel corso della presentazione dell'ultimo report finanziario dell'azienda, il CFO Frédérick Duguet e il CEO Yves Guillemot hanno infatti condiviso dati incoraggianti. In particolare, è stato reso noto che a oggi il coinvolgimento di giocatori della serie Assassin's Creed è aumentato del 30% rispetto al precedente anno fiscale. Si tratta di un vero e proprio record per l'IP, soprattutto se si considera che la pubblicazione dell'ultimo capitolo principale della saga, Assassin's Creed: Valhalla, risale ormai a ben due anni fa.

I dati condivisi da Ubisoft sembrano dunque confermare l'ottima accoglienza riservata dal pubblico al supporto post lancio proposto per l'epopea vichinga di Eivor e compagni. Dalla pubblicazione dei DLC narrativi de L'Ira dei Druidi e L'Assedio di Parigi sino al lancio del Discovery Tour di Asssassin's Creed: Valhalla e della modalità roguelike La Saga Dimenticata, gli autori di Ubisoft hanno in effetti ampliato notevolmente l'offerta di base dell'Action RPG. Come ultimo tassello, inoltre, non bisogna dimenticare l'esordio di Assassin's Creed: Valhalla - L'Alba del Ragnarok, vera e propria espansione che ha riportato in azione Eivor e i suoi vichinghi.