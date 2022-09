Assassin's Creed Valhalla non ha ancora finito: annunciato il DLC gratis The Last Chapter

Nonostante stia già pensando al futuro del franchise - che comincerà con la pubblicazione di Assassin's Creed Mirage nel 2023 - Ubisoft non si è affatto dimenticata di Assassin's Creed Valhalla, dal quale si congederà con un nuovo corposo DLC gratuito intitolato The Last Chapter.

Come il titolo lascia chiaramente intendere, questo nuovo aggiornamento andrà a rappresentare l'ultimo capitolo della storia di Assassin's Creed Valhalla. Grazie ad esso, i giocatori potranno affrontare un nuovo arco narrativo pensato per dare un finale a tutte le storie narrate precedentemente nel gioco. Durante questo nuovo viaggio Eivor si ricongiungerà con una serie di vecchie conoscenze, tra le quali spiccano anche personaggi di grande importanza storica, la cui identità non è ancora stata rivelata.

The Final Chapter verrà pubblicato entro la fine del 2022 sotto forma di aggiornamento gratis per tutti i possessori di Assassin's Creed Valhalla su tutte le piattaforme, ossia PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Google Stadia e Amazon Luna. Nell'attesa, potete godervi un'anteprima delle novità nel trailer allegato in cima a quest notizia.