Assassin's Creed Valhalla non girerà in 4K nativi su PS5

Ubisoft ha confermato che Assassin's Creed Valhalla girerà in 4K e 60fps su PlayStation 5 e Xbox Series X, tuttavia per quanto riguarda la console next-gen di Sony è necessario un chiarimento, arrivato tramite un portavoce del publisher francese.

Come sappiamo, su Xbox Series X Assassin's Creed Valhalla supporterà i 4K nativi e i 60fps, su PlayStation 5 invece il portavoce della compagnia ha parlato di "4K upscalato" a 60fps, questo vuol dire che la versione per la piattaforma Sony non girerà in 4K nativo, al contrario di quanto accadrà invece sulla console Microsoft. Gli sviluppatori non sono scesi troppo nel dettaglio a riguardo, limitandosi a dire che presto diffonderanno ulteriori notizie sulle risoluzioni e il framerate supportato da AC Valhalla.

Assassin's Creed Valhalla supporterà il cross save tramite l'account Ubisoft, i salvataggi potranno essere importanti e trasferiti da e su qualsiasi piattaforma tra PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PS5, non è chiaro se anche le versioni per Stadia saranno compatibili con gli stessi savefile.

Assassin's Creed Valhalla è atteso per il 10 novembre su tutte le piattaforme citate con la sola eccezione della versione per PlayStation 5 disponibile dal 12 novembre in Europa.