Assassin's Creed Valhalla, non solo Parigi: altre espansioni nel 2022, teaser all'E3

Il calendario dell'E3 2021 prosegue con la conferenza organizzata da Ubisoft per la manifestazione virtualmente losangelina, con diversi annunci condivisi dal palco dell'evento Ubisoft Forward.

Dopo la presentazione del nuovo DLC di Watch Dogs: Legion, il colosso videoludico francese offre aggiornamenti anche sul supporto post lancio di Assassin's Creed: Valhalla, che proseguirà anche oltre il 2021. "Assassin's Creed: Valhalla non si ferma qui. - ha annunciato la software house francese dal palco dell'Ubisoft Forward - Per la prima volta nella storia di Assassin's Creed, supporteremo il gioco anche nel suo secondo anno. Questo è stato un anno denso per il gioco, ma stiamo già pianificando le espansioni per il prossimo".

Al momento, Ubisoft non ha alzato il sipario su quella che sarà la nuova destinazione del/la protagonista, ma un interessante teaser suggerisce un possibile nuovo viaggio in direzione di Asgard. "Qualcosa mi dice che Eivor ha ancora un conto in sospeso con Odino!", è stato dichiarato, prima di condividere con il pubblico un breve video teaser, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Ulteriori novità, si è promesso, arriveranno presto!



Dal medesimo palco, è stato offerto un primo sguardo a L'Assedio di Parigi, secondo DLC di Assassin's Creed: Valhalla.