Assassin's Creed Valhalla e non solo: salvataggi trasferibili tra tutte le piattaforme!

Quest'oggi, Ubisoft ha annunciato Connect, un nuovo servizio cross-platform che rappresenta l'evoluzione e la fusione di Uplay e Ubisoft Club.

Dal prossimo 29 ottobre, Connect offrirà un network condiviso tra tutti i giochi della casa su tutte le piattaforme esistenti: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Google Stadia, oltre che su Android e Apple iOS con una nuova app dedicata. Su PC, inoltre, l'attuale client Uplay sarà sostituito dalla nuova applicazione Ubisoft Connect. Oltre ad un rinnovato programma di fedeltà in sostituzione di Ubisoft Club, Connect offrirà anche funzionalità cross-platform, inclusi cross-progression e cross-play sui giochi supportati e la possibilità di tenere traccia di tutti i progressi, delle statistiche e degli amici in tutti i giochi della casa su tutte le piattaforme.

Subito dopo l'annuncio di Ubisoft Connect, sono arrivate le prime conferme in merito alle funzionalità supportate dai singoli giochi. Abbiamo così scoperto che Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising, Riders Republic e Hyper Scape supportano la funzionalità cross-save! Ciò significa che i giocatori potranno trasferire i salvataggi da una piattaforma all'altra, anche di famiglie e marche differenti, grazie al proprio account unico Ubisoft. Giusto per fare un esempio, sarà possibile cominciare l'avventura vichinga di Assassin's Creed Valhalla su PS4 e proseguirla successivamente su Xbox Series X! Niente male, vero?

Al momento i quattro giochi sopramenzionati sembrano essere gli unici a offrire il cross-save tra qualsiasi piattaforma di gioco. Watch Dogs Legion non è stato menzionato: per quest'ultimo risulta essere confermato solamente il passaggio dei salvataggi nell'ambito dei medesimi ecosistemi, quindi da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X|S.