Assassin's Creed Valhalla e le novità del 2021: Ubisoft promette di ascoltare i fan

Nel corso di un'intervista concessa a Game Informer da Julien Laferrière, il produttore di Ubisoft non si è limitato a svelare una feature rimossa da AC Valhalla ma ha discusso dei contenuti in arrivo nel 2021 rimarcando la centralità della community nel processo di sviluppo del GDR a mondo aperto.

Ricollegandosi al successo di Assassin's Creed Odyssey e dei suoi contenuti post-lancio, Laferrière ricorda come "Odyssey abbia ottenuto tutto quel consenso perchè abbiamo ascoltato la base dei giocatori. Quando ho dovuto esaminare i piani post-lancio di Valhalla, per me era importante ascoltare i fan per reagire tempestivamente ai problemi da correggere, migliorare il titolo con le patch per la qualità della vita e ottimizzare il gioco sulle nuove piattaforme".

Il produttore del kolossal vichingo di Ubisoft spiega inoltre che "abbiamo ricevuto un'ottima accoglienza su PS5, Series X e PC, le persone stanno apprezzando le funzionalità di fascia alta del gioco e vogliamo continuare a trarne vantaggio. Certo, potrebbero sembrare delle ovvietà, ma per me è davvero essenziale ascoltare ciò che vuole la community e intervenire di conseguenza con le patch, ma anche con l'aggiunta di contenuti extra e di funzionalità inedite".

Dopo aver dato inizio al Festival di Yule, gli autori di Ubisoft pensano già all'update di febbraio di Assassin's Creed Valhalla e alle novità che caratterizzeranno questo importante aggiornamento con le Razzie Fluviali, delle ricompense originali, delle abilità inedite e l'introduzione dei ranghi per i vichinghi di Jomsborg.