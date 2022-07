Assassin's Creed Valhalla: le novità di agosto tra Forgotten Saga e Update 1.6.0

In vista dell'imminente arrivo della modalità roguelite gratis Forgotten Saga, Ubisoft riguadagna i social per tracciare la roadmap delle novità che interesseranno Assassin's Creed Valhalla nella prima metà di agosto.

La prima e, forse, più importante delle sorprese previste per gli emuli del vichingo Eivor è rappresentata, appunto, da Forgotten Saga, l'esperienza a se stante di AC Valhalla che porterà i giocatori a esplorare il Regno di Niflheim impersonando Odino, l'eroe già interpretato dagli acquirenti dell'espansione L'Alba del Ragnarok.

Una volta reindossati i panni del Padre di Tutti, gli utenti potranno cimentarsi in una serie di sfide dalla difficoltà crescente per acquisire abilità speciali, armi ed equipaggiamenti specifici, garantendo così delle maggiori probabilità di sopravvivenza in ogni partita attraverso una progressione ludica e contenutistica aderente ai canoni degli action roguelite.

Con il lancio di Forgotten Saga assisteremo anche alla contemporanea pubblicazione dell'Update 1.6.0 di Assassin's Creed Valhalla: l'aggiornamento dovrebbe portare in dote numerose migliorie e ottimizzazioni nel gameplay, oltre agli immancabili interventi risolutivi dei bug segnalati dalla community. Il piano delineato da Ubisoft per l'inizio di agosto prevede anche il ritorno della Festa di Sigrblot, l'evento a tempo limitato con tante quest e ricompense come la spada a una mano. L'Update 1.6.0 e Forgotten Saga saranno disponibili dal 2 agosto, mentre il festival di Sigrblot ripartirà il 4 agosto per poi giungere a conclusione per il 25 dello stesso mese.