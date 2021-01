Assassin's Creed Valhalla, nuova patch in arrivo: i problemi che verranno risolti

Come i suoi diretti predecessori, Assassin's Creed Valhalla è un gioco estremamente vasto, ricco di luoghi da esplorare e attività da affrontare. Come spesso accade in questi casi, alcune cose sfuggono al controllo degli sviluppatori, esitando in bug, glitch e problemi di varia entità.

Il processo di affinamento dell'esperienza di gioco dell'avventura vichinga prosegue fin dal lancio dello scorso mese di novembre, e non si è ancora esaurito. Tutt'altro, a pochi giorni dalla pubblicazione dell'update 1.1.1 di Assassin's Creed Valhalla avvenuta la scorsa settimana, Ubisoft ha condiviso la lista dei problemi che verranno risolti con il prossimo aggiornamento, la cui data di lancio è purtroppo ancora ignota.

La casa francese assicura la risoluzione di un'ampia gamma di problematiche su tutte le piattaforme, come la mancata comparsa dei pesci nei pressi delle coste e nell'oceano, l'impossibilità di applicare cornici nella modalità fotografica, il blocco dell'avanzamento di alcune quest come Fishmonger, A Cruel Destiny, The Demon Odor at the Tith e Dobby's Altar, i problemi alla sincronizzazione del labiale emersi dopo la patch 1.1.1, l'impossibilità di interagire con Tove e il downgrade dei set d'equipaggiamento mitici riscossi a Vinland. Ubisoft ha inoltre specificato che procederà con il rimpiazzo degli slot per le rune diamante sugli equipaggiamenti differenti dal torso di alcuni set come Nilfheim, Gothic e Hel's Damnation. La loro presenza non era voluta degli sviluppatori, pertanto saranno sostituiti con slot per rune regolari. Le rune diamante utilizzate faranno ritorno dell'inventario dei giocatori dopo la pubblicazione della patch.

A queste va ad unirsi un'altra lista di criticità note ancora sotto investigazione, che verranno risolte in un futuro più lontano. Tra queste figurano i malfunzionamenti con il tracciamento delle sfide e delle statistiche di Ubisoft Connect, l'impossibilità di sbloccare alcuni Achievement su PC nonostante le condizioni rispettate e un ampio ventaglio di problemi di avanzamento in quest come A Brother's Keeper, Taken for Granted, The Seas of Fate, A Rivalry for the Ages, In Absence of an Ealdorman, Stench of Treachery e Have You Seen This Man.

Avete già dato un'occhiata alla capsule collection di Charli Cohen per Assassin's Creed Valhalla?