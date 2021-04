Assassin's Creed Valhalla: la nuova patch risolve i bug di quattro quest diverse

Ubisoft ha oggi pubblicato una nuova patch per Assassin's Creed Valhalla su tutte le piattaforme, grazie alla quale l'action-GDR vede finalmente risolti alcuni problemi tecnici con cui i giocatori hanno avuto a che fare nel corso dell'avventura di Eivor.

Sembra che Assassin's Creed Valhalla soffrisse di alcuni fastidiosi bug che potevano verificarsi nel corso di quattro quest presenti nella seconda metà della campagna di Assassin's Creed Valhalla. Con il nuovo update, la situazione dovrebbe essere stata finalmente risolta.

Le quattro missioni in questione sono "Old Wounds" nella regione Essexe, "Unholy Father" in Grantebridgescire, "The Thegn of Lincoln" in Lincolnscire e "The Falling Stars mystery" a Lunden. Ogni missione presentava problemi di progressione per cui i giocatori non erano in grado di portarle a termine. In tre delle missioni succitate, non era possibile interagire con un determinato NPC, e questo portava al blocco dell'avanzamento. Nel caso specifico di "The Falling Stars mystery", avevamo invece Ysane che non seguiva il giocatore quando invece avrebbe dovuto farlo.



I giocatori che dovessero avere ancora problemi con queste missioni dovranno creare un salvataggio manuale, uscire, riavviare il gioco, e caricare il salvataggio per risolvere gli eventuali intoppi. Nel frattempo. Ubisoft ha dichiarato di star lavorando a "nuove soluzioni permanenti" per riuscire a sistemare in maniera più consistente problematiche di questo genere.



Cogliamo l'occasione per ricordarvi che il Festival di Ostara di Valhalla è stato prolungato da Ubisoft, e durerà ora fino al prossimo 15 aprile.