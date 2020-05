Assassin's Creed Valhalla: nuove info su navi, razzie e romance

A distanza di giorni dalla pubblicazione del primo trailer in CG di Assassin's Creed Valhalla, il team di sviluppo continua a diffondere nuovi ed interessanti dettagli sulle meccaniche di gioco.

A farci conoscere queste informazioni è Darby McDevitt, narrative director presso Ubisoft Montreal. Lo sviluppatore ha parlato di numerosi aspetti del gioco ed uno dei più interessanti riguarda sicuramente le navi, le quali avranno un ruolo decisamente differente rispetto a quanto visto in Black Flag, quarto capitolo della serie:

"C'è grande enfasi sulle navi, che hanno un ruolo centrale nel gioco. Il loro scopo è quello di permettere ai vichinghi di attraversare fiumi e navigare i laghi per raggiungere più agilmente i luoghi da esplorare o saccheggiare in giro per l'Inghilterra."

"Il funzionamento delle navi è diverso rispetto a Black Flag, nel quale si poteva liberamente esplorare il mare aperto. Noi amiamo definire le navi di AC Valhalla come 'cavalli di mare'. La loro funzione primaria è legata al viaggio per la mappa e crediamo di averle utilizzate al meglio nel gioco. Ci sono vari modi per raggiungere un luogo con le navi viaggiando insieme ai propri compagni. Non sarà possibile spostarsi in mare aperto."

McDevitt ha parlato poi delle razzie, meccanica di gioco che andrà a rimpiazzare le battaglie per la conquista dei territori che abbiamo imparato a conoscere in Assassin's Creed Odyssey:

"Abbiamo lavorato molto al sistema di razzie. Una volta attivata un'invasione, il giocatore si avvia verso lo scontro e da lì possono accadere eventi unici e speciali. Gli assalti sono versioni più grandi delle battaglie per la conquista di Odyssey. Nel precedente capitolo volevamo ricreare degli scontri su larga scala, ma qui abbiamo deciso di fare qualcosa di meglio. Quando si inizia un raid, si attraversano diversi eventi narrativi che si alternano a combattimenti veri e propri in cui si ha la reale sensazione di aver conquistato quel luogo, che può essere una fortezza o un castello. Abbiamo concentrato la nostra attenzione soprattutto sulle fasi che precedono lo scontro, così da rendere l'intera esperienza più immersiva e non il solo combattimento."

Lo sviluppatore ha inoltre confermato che il sistema di romance visto in Odyssey sarà presente in maniera simile anche in Valhalla, consentendo al giocatore di instaurare rapporti sentimentali anche con personaggi dello stesso sesso:

"Sì, ci sono un sacco di persone con le quali è possibile avere una relazione in giro per la mappa. Potete decidere di volta in volta come approcciarvi."

Insomma, pare che gli sviluppatori abbiano deciso di fare le cose in grande e, soprattutto, abbiano voluto migliorare alcune delle criticità individuate da giocatori e critica videoludica nel precedente episodio.

