Assassin's Creed Valhalla: nuove armi e Razzie Fluviali in arrivo col prossimo update?

Con le ultime operazioni di analisi condotte dai dataminer del PS Store è emerso il prossimo aggiornamento di Assassin's Creed Valhalla: a voler dar retta alla numerazione indicata dal database interno del negozio digitale di PS4 e PS5, l'update in questione potrebbe essere uno dei più ricchi degli ultimi mesi.

I curatori del portale di PlayStation Game Sizes hanno infatti scovato tra le pieghe del PS Store l'aggiornamento di AC Valhalla che dovrebbe portare il kolossal ruolistico di Ubisoft alla versione 01.031.000 (04.10) e introdurre quelle che, secondo i dataminer, saranno le aggiunte tipiche di un "grande update".

Secondo quanto ipotizzato dal creatore di contenuti conosciuto come AndyReloads, il prossimo aggiornamento di Assassin's Creed Valhalla potrebbe portare in dote degli elementi di equipaggiamento inediti per Eivor e, soprattutto, delle nuove attività da svolgersi parallelamente alla campagna principale.

Tra queste attività, sempre seguendo il ragionamento dello youtuber, dovrebbero rientrare anche delle inedite Razzie Fluviali, con missioni di alto livello che consentiranno al nostro coraggioso alter-ego di assaltare le postazioni nemiche per recuperare armature, equipaggiamenti, libri di conoscenza, argento e rune. Tra le ricompense citate dal creatore di contenuti attingendo alle informazioni estrapolate dai dataminer, vengono elencate la Holy Sword di Sir Gareth, l'Ascia Perduta di Rollo, una nuova spada Ulfberth a una mano e il Celtic Crusher.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Ubisoft, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla L'Assedio di Parigi, la seconda espansione del kolossal vichingo.