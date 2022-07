Assassin's Creed Valhalla: un nuovo, grosso update compare nel database PlayStation

Sebbene Ubisoft si stia preparando a rivelare il futuro di Assassin's Creed a settembre, i lavori sui prossimi contenuti di Assassin's Creed Valhalla procedono regolarmente. Non solo: sembra che interessanti novità siano praticamente dietro l'angolo.

Come segnalato dalla pagina Twitter PlayStation Game Size, all'interno del database PlayStation è appena comparso l'Update 01.060.000 per Assassin's Creed Valhalla e, a quanto pare, sembra si tratti di un aggiornamento davvero grosso. Il profilo Twitter non riporta però con precisione quanto dovrebbe essere ampio questo update, e fa notare che per il momento il database lo segnala per la sola PS5, senza nessun riferimento a PS4.

Pur mancando conferme definitive, è altamente probabile che il nuovo update si riferisca alla già rivelata espansione gratis Forgotten Saga di Assassin's Creed Valhalla, che introdurrà meccaniche roguelike all'interno del gioco: in precedenza, infatti, Ubisoft aveva confermato che questo DLC sarebbe arrivato proprio durante l'estate 2022 su PC, Google Stadia e console PlayStation e Xbox. Il nuovo contenuto, inoltre, si riallaccerà agli avvenimenti dell'espansione L'Alba del Ragnarok e sarà incentrato ancora una volta sulla figura di Odino.

A questo punto potrebbe arrivare da un momento all'altro un annuncio sulla data d'uscita di Forgotten Saga da parte della compagnia francese. Cosa vi aspettate dal nuovo contenuto aggiuntivo gratuito?