Assassin's Creed Valhalla: nuovo hotfix disponibile, risolti i bug di due quest

Lo scorso weekend Ubisoft ci aveva preparato all'arrivo di nuove patch volte al miglioramento dell'esperienza di gioco di Assassin's Creed Valhalla, e a quanto pare sta mantenendo la parola. Pochi minuti fa, la compagnia francese ha pubblicato due nuovi hotfix che hanno risolto dei gravi problemi di progressione in due differenti quest.

Innanzitutto, è stato risolto il bug che impediva ai giocatori di interagire con Tove e completare la missione "Carrying the Torch". In seconda istanza, è stato corretto il problema che rendeva impossibile lo spostamento degli scaffali durante la quest "The Odor at the Tithe". Tenete presente, tuttavia, che è richiesto anche un intervento da parte vostra per l'applicazione degli hotfix: Ubisoft vi invita, nell'ordine, a:

Creare un file di salvataggio manuale;

Chiudere e riavviare il gioco:

Caricare il file di salvataggio manuale appena creato;

Infine, Eivor dovrebbe essere in grado di interagire con Tove e/o muovere gli scaffali nelle rispettive missioni.

La strada da percorrere, in ogni caso, è ancora lunga. In Assassin's Creed Valhalla ci sono ancora un bel po' di problemi, molti dei quali sono stati riconosciuti ed elencati dalla stessa Ubisoft. Tra i tanti, siamo ancora in attesa della risoluzione del bug del lip sync emerso dopo la pubblicazione della patch 1.1.1 di Assassin's Creed Valhalla.