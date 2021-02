Assassin's Creed Valhalla: un nuovo hotfix risolve i problemi di due quest

I lavoro di Ubisoft su Assassin's Creed Valhalla non terminano mai: a soli due giorni di distanza dalla pubblicazione della grande patch 1.1.2, la casa francese ha messo a disposizione due nuovi hotfix che risolvono i problemi di progressione di altrettante quest.

Gli hotfix di Assassin's Creed Valhalla del 18 febbraio sono stati messi a disposizione via server, ciò significa che non è necessario alcun download e che non dovete far altro che avviare il gioco mentre siete collegati alla rete per applicarli. L'intervento ha risolto i problemi di progressione alle quest "Razing Earnningstone" (era impossibile interagire con Galinn) e "Bleeding the Leech" (era impossibile interagire con il fabbro).

Se, nonostante l'applicazione degli hotfix, siete ancora bloccati, allora siete invitati a seguire questo procedimento:

Create un salvataggio manuale;

Chiudete completamente il gioco, poi avviatelo di nuovo;

Caricate il salvataggio manuale che avete creato;

A questo punto dovreste essere in grado di avanzare nella quest.

La patch 1.1.2 di Assassin's Creed Valhalla ha introdotto nuove abilità, nuove ricompense e soprattutto le Razzie Fluviali, un'attività permanente e rigiocabile che prevede mappe e ricompense uniche in cui è possibile cimentarsi senza interferire con la progressione del gioco principale né con le alleanze in Inghilterra.